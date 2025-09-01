Dall’Elba a Piombino a nuoto: in memoria delle vittime sul lavoro

Il fidardense Andrea Lanari e il suo team nuoteranno per 11 km per lanciare un messaggio di prevenzione, inclusione e speranza, sostenuti da Anmil Marche e Lifc, Lega italiana fibrosi cistica

ANCONA – Partirà da Porto Cavo all’Isola d’Elba giovedì 4 settembre alle 7 la traversata solidale a nuoto verso Piazza Bovio (Piombino), un percorso di circa 11 chilometri per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la forza dello sport paralimpico. L’arrivo è previsto per le 13. L’impresa, patrocinata dall’Anmil, associazione nazionale lavoratori mutilati e Invalidi del lavoro, e dall’Asd Anil Sport Italia, nasce dall’impegno del fidardense Andrea Lanari, vicepresidente dell’Anmil Marche e testimonial per la sicurezza, che guiderà una squadra di atleti pronti a condividere con lui questa avventura. Con lui nuoteranno il figlio Kevin, Andrea Rossi, consigliere Anmil di Pesaro, il fidardense Marco Trillini, istruttore di nuoto per persone con disabilità e responsabile comunicazione del centro Papa Giovanni XXIII, e Lorenzo Carnevalini, amico ed ex collega di lavoro. Ad accompagnare la traversata, in canoa, ci sarà anche Alessandro Gattafoni, atleta paralimpico affetto da fibrosi cistica e rappresentante della Lifc, Lega italiana fibrosi cistica, reduce dalla straordinaria impresa che lo ha visto attraversare in kayak il mare da Civitanova Marche fino alla Croazia.

Le parole di Lanari

«Dopo la traversata dello Stretto di Messina dello scorso anno, abbiamo deciso di alzare l’asticella – spiega Lanari – per ribadire quanto sia fondamentale la prevenzione nei luoghi di lavoro. La mia storia, segnata dall’amputazione delle mani, dimostra quanto possa essere devastante un infortunio, ma anche come sia possibile riappropriarsi della propria vita. Con questa sfida voglio lanciare un messaggio di speranza: si può tornare a sognare e a realizzare imprese che sembrano impossibili. Dedico questa traversata a chi ha perso la vita sul lavoro, alle loro famiglie, a chi lotta per la giustizia, a chi convive con malattie professionali o con una disabilità».

Il presidente nazionale Anmil

Il presidente nazionale Anmil Antonio Di Bella, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Come Anmmil siamo al fianco di Andrea e di tutti gli atleti coinvolti. Lo sport è un potente strumento di reintegrazione sociale e di benessere psicologico: per questo abbiamo dato vita all’Asd Anmil Sport Italia. L’impresa di Andrea richiama l’attenzione su una piaga ancora troppo drammatica e attuale: l’insicurezza sul lavoro». Ad accogliere l’arrivo a Piombino saranno i rappresentanti del Comune, assieme a Romina Calvani, vicesindaco e assessore allo Sport di Castelfidardo, al vicepresidente Anmil Toscana Max Mallegni, al presidente Anmil Livorno Stefano Di Bartolomeo, a una delegazione di dirigenti Anmil territoriali e ai rappresentanti della Lifc Toscana.