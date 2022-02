Ancona, 90enne si schianta in auto contro il guardrail: trasferito a Torrette in codice rosso

ANCONA – Un uomo di 90 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un incidente avvenuto lungo via Bersaglieri d’Italia. L’uomo era a bordo della sua auto, una Fiat Punto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro il guardrail.

L’anziano, nonostante il trauma riportato nell’impatto, è riuscito a scendere dall’auto, per poi cadere rovinosamente a terra. Sul posto è giunta rapidamente una ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che ha subito provveduto a mettere in sicurezza l’anziano e l’area dell’incidente, da un possibile investimento.

Nel giro di pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorritori, l’auto del 90enne ha iniziato ad incendiarsi, ma uno dei soccorritori è intervenuto prontamente con l’estintore in dotazione del mezzo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Ancona, i cui agenti hanno anche loro scaricato l’estintore per spegnere le fiamme che si erano sviluppate dal vano motore. Le fiamme sono state spente e sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco.

L’anziano, che nell’impatto ha riportato un trauma facciale, all’anca e delle ferite al volto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, ma cosciente. Grazie alla prontezza dei soccorritori della Croce Gialla di Ancona, opportunamente formati per mettere in sicurezza la scena degli incidenti, si è evitato che l’anziano potesse incorrere in ulteriori rischi, visto che sceso dall’auto è rimasto a terra lungo la strada transitata.