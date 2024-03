8 Marzo, Rignanese (Nursind): «Sempre dalla parte delle donne nel denunciare ogni forma di violenza»

ANCONA – Nella Giornata internazionale della donna Matteo Rignanese, segretario Nursind Ancona, fa il punto sul ruolo delle donne che lavorano negli ospedali come appunto le infermiere. «Oggi in occasione di questa festa è importante anche diffondere il messaggio che ogni donna deve essere rispettata e che tutti dobbiamo impegnarci nel lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne». E prosegue: «Oggi più che mai nelle corsie degli ospedali sono sempre più frequenti i casi di violenza e di aggressioni a carico del personale sanitario e in particolar modo a carico del personale infermieristico donna. Il Nursind sindacato infermieristico sarà sempre dalla parte delle donne nel denunciare ogni forma vergognosa di violenza e si auspica che l’8 marzo sia un promemoria per ricordarsi che la donna va rispettata 365 giorni all’anno. Non voglio aggiungere altro se non un grazie sincero a tutte le colleghe infermiere che danno sempre se stesse per la cura e l’assistenza di chi sta male».