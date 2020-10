70esimo anniversario dell’Anmil, ad Ancona la cerimonia in ricordo delle vittime sul lavoro

L’evento per via dell’emergenza Covid, si è svolto in forma ridotta nell'atrio del Comune con deposizione di una corona d'alloro presso la lapide dedicata ai Caduti sul Lavoro

ANCONA- Cerimonia per il 70esimo dell’Anmil in ricordo delle vittime del lavoro, questa mattina nell’atrio del Comune. L’evento per via dell’emergenza Covid, si è svolto in forma ridotta con deposizione di una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai Caduti sul Lavoro.

L’assessore al Comune di Ancona Stefano Foresi e la Presidente territoriale Anmil Graziella Nori

Hanno portato il loro saluto la Presidente territoriale ANMIL Graziella Nori, l’assistente sociale Inail D.ssa Angela Tuttolani, la vicaria della Direzione Territoriale Inail di Ancona D.ssa Laura Romanucci e per l’Amministrazione comunale l’assessore alla Protezione Civile e Partecipazione Democratica, Stefano Foresi il quale ha ricordato come ad Ancona nel 2019 si sia passati dai 6.604 del 2018 ai 6.881 del 2019 (+277 casi) per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Nel corso dei vari interventi un pensiero è stato rivolto agli operatori sanitari che sono rimasti vittime del Covid 19 per cause di servizio; l’Anmil ha ribadito il proprio impegno per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.