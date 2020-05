“4 Ristoranti”: Dario a Porto Recanati è il migliore della Riviera del Conero

Chef Alessandro Borghese ha assegnato il bonus di 5 punti a Paolo de La Torre per le lumache di mare preparate in guazzetto e si classifica al secondo posto. Terza posizione per Giorgio del Ristorante della Rosa a Sirolo; quarto posto per Michela di Bebo’s

PORTO RECANATI- “Dario” a Porto Recanati vince la quarta puntata di “4 Ristoranti” e viene incoronato da chef Alessandro Borghese il miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero. La sfida tra Giorgio del Ristorante della Rosa (Sirolo), Paolo de La Torre (Numana), Michela di Bebo’s (Porto Recanati) e Barbara del Ristorante Dario (Porto Recanati) è andata in onda ieri sera (14 maggio) su Sky Uno e Now Tv. Tra location mozzafiato, in spiaggia o vista mare, e piatti di pesce da leccarsi i baffi, il ristorante “Dario” conquista tutti e totalizza complessivamente 116 punti.

Chef Borghese decide però di assegnare il bonus di 5 punti a Paolo de La Torre per le lumache di mare preparate in guazzetto, giudicate le migliori tra le quattro assaggiate. Il ristorante a strapiombo sul porto di Numana si aggiudica il secondo posto con 110 punti. Terza posizione per Giorgio del Ristorante della Rosa a Sirolo con 102 punti; chiude la classifica Michela di Bebo’s che totalizza 98 punti.

Al vincitore Dario va il premio di 5 mila euro da investire nell’attività e una polizza assicurativa di un anno. Commossa la titolare Barbara che gestisce insieme alla madre e alla sorella il ristorante di famiglia, fondato dal nonno Dario nel 1969.

All’inizio della puntata Alessandro Borghese ha presentato la Riviera del Conero. «Sono nella Riviera del Conero, quel tratto di costa che si affaccia sull’Adriatico, nel cuore delle Marche. Qui molti dei piatti più famosi arrivano dal mare: moscioli, cozze ripiene, brodetto di pesce, lumache di mare».

Il primo ristorante messo alla prova è Dario, a Porto Recanati. La location sulla spiaggia, a due passi dal mare e i piatti della tradizione colpiscono i ristoratori (83 punti). La gara si sposta poi nel centro di Sirolo, al Ristorante della Rosa, gestito da Giorgio da 25 anni. Molto apprezzato dai commensali il look total white della location e la terrazza vista mare. Qualche critica per le decorazioni con il nero di seppia sulla grigliata (75 punti). Poi si ritorna a Porto Recanati, da Bebo’s. La location sulla palafitta piace ai ristoratori in gara ma alla titolare Michela viene criticato il menù troppo vasto con pizza, sushi, pesce e carne (72 punti). Infine, è la volta de La Torre a Numana. La vista è davvero mozzafiato ma nonostante questo la location moderna e total white viene giudicata dalle concorrenti impersonale. Piatti apprezzati. A Paolo è andato il bonus di 5 punti assegnato da Alessandro Borghese per le lumache di mare (74 + 5 punti).

I voti dello chef sono stati alti per tutti e quattro i ristoranti ed hanno confermato la classifica provvisoria dei ristoratori basata su quattro categorie: location, menu, servizio e conto.