4 Ristoranti con chef Borghese: in onda la puntata dedicata alla Riviera del Conero

L'appuntamento è alle 21,15 su Sky Uno e Now Tv. Ecco chi sono i ristoratori che si sfidano per il titolo di miglior ristorante vista mare della zona. Bonus speciale? Le lumachine

RIVIERA DEL CONERO – L’attesa è finita. Questa sera, 14 maggio, alle 21,15 andrà in onda su Sky Uno e Now Tv la puntata di 4 Ristoranti girata sul Conero a luglio 2019. Il programma di successo è condotto dallo chef Alessandro Borghese e il quarto episodio della nuova stagione è dedicato alla bellezza della Riviera del Conero, al suo mare e ai suoi piatti a base di pesce. A sfidarsi per il titolo di miglior ristorante vista mare della zona sono Giorgio del Ristorante della Rosa (Sirolo), Paolo de La Torre (Numana), Michela di Bebo’s (Porto Recanati) e Barbara del Ristorante Dario (Porto Recanati). In questa puntata l’oggetto di bonus sono le lumache di mare, una ricetta della tradizione marchigiana che si prepara in umido, in guazzetto o in porchetta.

IL PROGRAMMA – Come sempre, quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano con un punteggio da 0 a 10 la location, il menù, servizio e conto del ristorante che li ospita. Anche Borghese a fine puntata darà i suoi voti e potrà confermare o ribaltare il risultato. In più lo chef ha un ulteriore bonus speciale da 5 punti (in questo episodio le lumache di mare). In palio c’è il titolo di Miglior ristorante e il contributo economico di 5.000 euro da investire nell’attività.

Non ci resta che attendere fino a domani sera per scoprire chi è il miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero.