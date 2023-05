Al via la 18esima edizione del festival della poesia: Ancona accoglie poeti internazionali

Oltre 150 autori per 35 appuntamenti tra Ancona, Castelfidardo, Filottrano, Offagna, Fabriano e Urbino. Anteprime in giro per le Marche, si parte domani, giovedì 1 giugno, da Jesi

ANCONA – Al via la 18esima edizione del festival ˈLa punta della linguaˈ. Oltre 150 autori per 35 appuntamenti tra Ancona, Castelfidardo, Filottrano, Offagna, Fabriano e Urbino. La kermesse prenderà il via il 25 giugno, per terminare poi il 3 luglio. In programma, ci sono notti bianche, appuntamenti alla Mole e laboratori di scrittura under 35, senza dimenticare eventi che coinvolgeranno temi attualissimi quali l’intelligenza artificiale.

Il festival internazionale di poesia totale aprirà i battenti domani, 1° giugno, a Jesi, in provincia di Ancona. L’appuntamento, alle 21, è in Piazza delle Monnighette, dove arriverà il coinvolgente Poetry Slam – semifinale regionale del campionato italiano Lips. Una sfida all’ultimo verso con testi rigorosamente propri (3 minuti massimo) divieto di travestimenti teatrali e accompagnamento musicale.

Poetry Slam (foto di Andrea Gambacorta)

I poeti partecipanti sono: Erika Viola Ferranti, Reinhard Hinna, David Boschi, Lella De Marchi, Martina Belelli, Vittorio, Gabriele Bonafoni, Paolo Agrati, Giovanni Monti, Daniela Falone, Chiara Zanoli. Maestri di Cerimonia: Francesca Gironi e Luigi Socci. Notaio di gara: Giovanni Battista Goffredo.

I primi quattro poeti classificati si sfideranno alle finali del coordinamento Marche-Umbria che si svolgeranno il 28 giugno a Fabriano, Zone Conce, contendendosi il titolo di finalista per il campionato nazionale (Rimini, settembre 2023).

Valerio Cuccaroni (uno dei direttori artistici)

Ad anticipare il prestigioso appuntamento sarà alle ore 19.00 il particolare pj set di musica e poesia con luigisocci pj. La serata è in collaborazione con Comune di Jesi, Lega Italiana Poetry Slam e Hemingway Café dove sarà possibile fare un piacevole aperitivo. Ad accogliere i poeti saranno 90 sedie di platea e posti speciali per una serata esclusiva (per info: 335.362984).

Ad Ancona invece alle ore 9.00 alla Casa di reclusione di Barcaglione e alle 14.00 alla Casa circondariale di Montacuto ci sarà l’ “Ora d’aria Poetry Slam”. Il laboratorio di poesia in carcere “Ora d’aria”, giunto alla sua sesta edizione, chiama a sfidarsi in versi poeti liberi e detenuti per un poetry slam, gara ludica di poesia, valido per il campionato nazionale della Lega Italiana Poetry Slam LIPS. Con i direttori artistici Valerio Cuccaroni e Luigi Socci, i poeti Natalia Paci, Paolo Agrati, Giovanni Monti, Gabriele Bonafoni, Chiara Zanoli, Antonio Prenna e i volontari dell’associazione Nie Wiem. Ingresso riservato. In collaborazione con il Garante dei diritti della persona delle Marche.

Poetry slam, foto di Giacomo Alessandrini

Come se non bastasse, a pochi giorni dal via, il 16 giugno, l’ultima anteprima del festival sarà a Macerata, dalle 19.00 alle 24.00, alla Libreria Catap. Qui, ci sarà la Piccola notte bianca della della Poesia: una non-stop di letture dalle ore 19.00 a notte inoltrata, preceduta alle ore 18.00 dalla XV edizione della Facebook Poetry Lab, laboratorio telematico di poesia a cura di Alessandro Burbank e Julian Zhara.

L’edizione 2023 del festival, che – dicono gli organizzatori – «vanta un cartellone sempre più ricco partirà quindi ufficialmente domenica 25 giugno con oltre 150 gli autori e le autrici presenti per 35 appuntamenti in 9 giorni, nel programma ideato dai due direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni». La kermesse, co-organizzata dal Comune di Ancona, vanta Rai Radio 3 e Argo come partner nazionale.

Tra gli ospiti internazionali, il poeta giamaicano Ishion Hutchinson e la poetessa bielorussa Valzhyna Mort.