Ancona: 17enne precipita da tre metri, è grave

È successo nel pomeriggio, in via Flaminia, in una struttura di accoglienza per minori

ANCONA – Lo hanno trovato a terra, in un cortile, dopo un volo fatto da almeno tre metri. Grave un 17enne. Si tratta di un minorenne, di nazionalità straniera, che era in affido ad una comunità, lungo la via Flaminia.

Il ragazzino, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe salito fino a raggiungere un ballatoio e da lì è precipitato di sotto. Subito dopo è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate automedica del 118 e Croce Gialla. Il minore, che non parla italiano, era privo di sensi e in gravi condizioni. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. È in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dall’ospedale hanno avvisato anche le forze dell’ordine per accertamenti. Si dovrà chiarire cosa è successo. Sta indagando la polizia.