100 anni di Soroptimist Club, ad Ancona si celebra con il progetto “Il mondo delle Api”

Per celebrare il centenario della fondazione del Soroptimist Club International è stato scelto, quale Progetto Nazionale votato alla diffusione della sostenibilità ambientale, il progetto “Oasi delle Api” in ricordo delle fondatrici che si riunirono per salvare una foresta di sequoie, ottenendo il sostegno dall’opinione pubblica.

Per celebrare l’importante ricorrenza mondiale, il Club di Ancona ha dato il via ad un progetto territoriale in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale La Confluenza di Osimo: “Il Mondo delle Api 2021”.

Il primo appuntamento del percorso è per sabato 27 marzo alle ore 17.30 con il convegno online “Api e Ambiente: il buono, il brutto e il cattivo”.

Il convegno, patrocinato dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Osimo, è sulla piattaforma ZOOM. Iscrizione gratuita inviando un’email a info@laconfluenza.it o m.l.martinuzzi@gmail.com.

Relatori del convegno saranno cinque esperti di api e apicultura. Il Dott. Paolo Fontana, Naturalista ed Entomologo di fama internazionale, ci parlerà del ruolo ecologico delle api, straordinari insetti sociali impollinatori e della crisi che questi insetti stanno vivendo, a causa delle attività umane e dei cambiamenti climatici.

La Dott.ssa Elena Roccheggiani e la Dott.ssa Alessandro Di Donato, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche – Togo Rosati, presenteranno le ricerche e gli studi nel campo degli alimenti in generale e del miele in particolare e del lavoro di ricerca dell’Istituto sulle malattie delle api.

Il Prof. Gian Luigi Lenzi e il Dott. Alberto Romiti, apicoltori appassionati, parleranno della loro esperienza e daranno suggerimenti su come poter essere un po’ tutti apicoltori.

“Il Mondo delle Api 2021” è il progetto nato dalla collaborazione tra il Centro di Educazione Ambientale LA CONFLUENZA e il Soroptimist CLUB di Ancona. Le attività, che si svilupperanno durante l’anno, prevedono: l’installazione di arnie Top-Bar, la piantumazione di specie vegetali mellifere, attività di comunicazione ed educazione ambientale rivolte alla comunità.

«Come sottolineato dalla presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia Mariolina Coppola, in ricordo delle nostre fondatrici che si riunirono per salvare una foresta di sequoie, ottenendo sostegno dall’opinione pubblica, per il Centenario ci impegneremo in progetti ambientalisti, perché il cambiamento climatico rischia di generare ancora più diseguaglianza e povertà – afferma Maria Luisa Martinuzzi, presidente del Soroptimist International Club di Ancona – Le api garantiscono la salubrità dell’ambiente e salvaguardano la biodiversità. Si propone di recuperare e risanare un’area o un terreno agricolo abbandonato, ripristinando e valorizzando le specie arboree tipiche del territorio. Il Club di Ancona per celebrare al meglio il Centenario e le finalità del Progetto ha con entusiasmo e convinzione coinvolto il CEA La Confluenza di Osimo, centro all’avanguardia e molto attento alla salvaguardia delle api».

«Vogliamo evitare, in un prossimo futuro, di ricorrere a cibi di sintesi, siamo ancora in tempo! Capire i nostri errori, avviare azioni per la protezione dell’ambiente e della biodiversità, essere consapevoli che le nostre scelte quotidiane possono incidere sul futuro delle Api, questi alcune finalità del progetto “Il Mondo delle Api 2021”», sottolineano i responsabili del CEA La Confluenza.